شكرا لقرائتكم الانتاج الحربي يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الاربعاء فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة طلائع الجيش حيث يدخل الفريق معسكراً مغلقاً استعداداً للمباراة بعد خوض المران الاخير عصراً .

ودرس مختار مختار مواطن القوة والضعف للطلائع لاسيما فى مباراته الأخيرة مع طنطا والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وفاز الإنتاج الحربى على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على المقاصة بستة أهداف مقابل هدفين، وتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق، ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق، وفاز على نادى مصر بهدف دون رد ثم فاز على الاتحاد الليبى بسداسية مقابل هدفين فى إطار اللقاءات الودية التى يخوضها الفريق خلال فترة توقف الدورى.

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وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز المقرر لها الخامسة عصر غداً الخميس على ستاد جهاز الرياضة العسكرى .