النشرة الرياضية.. رسائل مرتضى.. تهديد طارق حامد.. وهل يعود النني للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد يوم الثلاثاء عددا من الأحداث والمباريات الهامة، والتي بدأت بمؤتمر صحفي ناري من مرتضى منصور رئيس الزمالك، بجانب تهديد إدارة النادي الأبيض للاعب طارق حامد بالشطب في خطاب رسمي، قبل أن يُختتم بإثارة معتادة في المسابقة الأعرق دوري أبطال أوروبا.
وجاءت أبرز أخبار أمس (الثلاثاء) كالتالي:
وكيل النني عن الأهلي .. اللاعب يسعى لتنفيذ وصية والدته الراحلة
بالصور.. مصطحبا 22 لاعبا.. الأهلي يسافر إلى تونس لمواجهة النجم
جوزيه يروي كواليس اللعب في اليابان.. فارق التوقيت وبشرى لليفربول
بينهم صلاح.. يويفا يعلن قائمة المرشحين للتشكيل المثالي لعام 2019
كلوب يتحدث عن.. جاهزية صلاح.. مواجهة نابولي والتجهيز لمونديال الأندية
الإسماعيلي يتخطى الجزيرة الإماراتي.. ويتأهل لربع نهائي البطولة العربية
كل ما جاء في المؤتمر.. مرتضى يفتح النار على الجميع "ميتشو واللاعبين والغندور"
أول تعليق من خالد الغندور بعد هجوم مرتضى منصور
الزمالك يهدد طارق حامد بالشطب في خطاب رسمي
مصدر يوضح لمصراوي موقف طارق حامد من "تهديد" الزمالك له
ريال مدريد يتعادل مع باريس سان جيرمان ويصطحبه لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا
إنجاز بنزيما وسوبر هاتريك تاريخي.. 10 أرقام من ثلاثاء الأبطال
4 أندية تلحق بالمتأهلين لدور الـ16 في دوري الأبطال
قائمة الزمالك لمازيمبي.. ميتشو يضم طارق حامد وساسي.. واستبعاد بوطيب
إنبي يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة جلال
في الـ+90.. انتصار تاريخي لنادي مصر في الدوري الممتاز
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