قبل 3 أسابيع من الكلاسيكو.. زيدان يكشف حجم إصابة هازارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعرض البلجيكي إدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني لإصابة قوية خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي التي انتهت بالتعادل (2-2) في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأعلن زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، أن هازارد تعرض لالتواء قوي في الكاحل غادر على إثرها الشوط الثاني، وسيخضع اللاعب لاختبارات طبية غدا الأربعاء للوقوف على حجم الإصابة.

وقال زيدان: "يبدو الأمر أكثر من مجرد كدمة، أتمنى أن يكون على ما يرام خاصةً أننا سنحصل على راحة ثلاثة أيام فقط، سنرى غدا الأربعاء حجم الإصابة، آمل ألا يكون هناك تطورات سيئة".

يُذكر أن الريال يواجه خطر غياب هازارد عن مواجهة برشلونة قبل ثلاثة أسابيع فقط من الكلاسيكو المرتقب على ملعب كامب نو يوم 18 ديسمبر المقبل، المؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري الإسباني.