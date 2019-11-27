بعثة الزمالك تغادر مطار القاهرة إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مطار القاهرة الدولي، في الثانية والربع من فجر اليوم، متوجهه إلى الكونغو، استعدادا لمواجهةمازيمبي، في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الأولى بدوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا المقررة يوم السبت المقبل.
وتمكث بعثة الزمالك في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للراحة اليوم الأربعاء، ثم تسافر صباح غدا الخميس، إلى مدينة لوبومباشي معقل فريق مازيمبي والتي تحتضن ملعب اللقاء بين الفريقين.
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