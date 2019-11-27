شاهد.. طارق حامد يصل المطار للسفر مع الزمالك للكونغو.. واللاعب: أنا ابن النادى

وصل اللاعب الدولى طارق حامد نجم منتخب مصر ونادى الزمالك منذ قليل، إلى مطار القاهرة لمرافقة بعثة الفريق الأبيض المتجهة إلى الكونغو لمواجهة فريق مازيمبى الكونغولى، يوم السبت المقبل، فى الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وأكد طارق حامد، فى تصريحات خاصة للوفد: "أنا اعشق الزمالك وجماهيره، ولن أستطيع التأخير عن خدمة النادى، والدليل تواجدى الأن بالمطار للسفر مع الفريق لمواجهة مازيمبى باحثين عن الفوز والعودة بنتيجة إيجابية فى بداية مباريات

دور المجموعات بإفريقيا".

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وكانت بعض الأنباء قد ترددت عن إغلاق اللاعب هاتفه للتهرب من السفر مع بعثة الفريق الأبيض إلى الكونغو، قبل أن يصل اللاعب للمطار بالفعل للسفر مع الفريق.

وغاب طارق حامد عن مباراة الزمالك الأخيرة بالدورى العام أمام نظيره إنبى، والتى خسرها الأبيض بهدف مقابل هدفين للفريق البترولى.