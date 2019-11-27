لماذا غاب تريزيجيه عن مباراة أستون فيلا ونيوكاسل؟

غاب نجم منتخب مصر “محمود تريزيجيه” عن مباراة أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد في ختام مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز أول أمس الاثنين بسبب ما حدث له في مباراة الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 رفقة المنتخب المصري.

وعلم الخليج 365 أن المدير الفني لأستون فيلا “دين سميث” قرر إخراج محمود تريزيجيه من التشكيلة الأساسية ووضعه على دكة البدلاء في مباراة نيوكاسل كإجراء احترازي خوفًا من تفاقم الإصابة العضلية التي ألمت به في مباراة جزر القمر ومصر المنتهية بالتعادل السلبي.

وأضاع تريزيجيه هدفًا مؤكدًا في الشوط الثاني من مباراة جزر القمر حين انفرد بحارس المرمى، كما صنع فرصة مميزة لمحمود كهربا في بداية الشوط الأول ارتدت من العارضة!.

وقال مصدر خاص بـ (الخليج 365) في الجهاز الفني لنادي أستون فيلا “جلس تريزيجيه على دكة البدلاء كإجراء وقائي بعد عودته بإصابة طفيفة من مباراة مصر في تصفيات أمم أفريقيا”.

وأوضح “انها إصابة عضلية طفيفة وكان يستطيع المشاركة بها أمام نيوكاسل، لكننا أردنا إراحته كي يتخلص من الألم بشكل كامل، ونتيجة المباراة ساعدتنا، حيث حقق الفريق الفوز 2/صفر”.