نستعرض معكم جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020، والذي سيقام مباراته النهائية في ملعب أتاتورك في مدينة اسطنبول التركية في شهر مايو 2020. حامل اللقب “ليفربول” وضع في المجموعة الخامسة مع نابولي الإيطالي وريد بول سالزبورج النمساوي وخينت البلجيكي. أما صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا “ريال مدريد” فقد وضع في المجموعة الأولى مع أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي وجالاطا سراي التركي. اضغط هنا للتعرف على جدول هدافي دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2019 إليكم ترتيب الـ 8 مجموعات بعد الجولة الرابعة من دور الـ 32 الجدول مُحدث بعد انتهاء كل جولة من جولات هذه المرحلة (تحتاج لتصفح الموقع من أجل مشاهدة الجداول بشكل صحيح). المجموعة الأولى Ⓐ الترتيب النقاط أهداف مُسجلة أهداف مُستقبلة ???? باريس سان جيرمان ???????? 13 12 2 ???? ريال مدريد ???????? 8 11 7 ???? كلوب بروج ???????? 3 3 9 ???? جالاطا سراي ???????? 2 1 9 المجموعة الثانية Ⓑ الترتيب النقاط أهداف مُسجلة أهداف مُستقبلة ???? بايرن ميونخ ???????? 15 21 4 ???? توتنهام ???????? 10 17 11 ???? ريد ستار ???????? 3 3 19 ???? أولمبياكوس ???????? 1 7 14 المجموعة الثالثة Ⓒ الترتيب النقاط أهداف مُسجلة أهداف مُستقبلة ???? مانشستر سيتي ???????? 11 12 3 ???? شاختار دونيتسك ???????? 6 8 10 ???? دينامو زغرب ???????? 5 9 9 ???? أتالانتا ???????? 4 5 12 المجموعة الرابعة Ⓓ الترتيب النقاط أهداف مُسجلة أهداف مُستقبلة ???? يوفنتوس ???????? 13 10 4 ???? أتلتيكو مدريد ???????? 7 6 5 ???? باير ليفركوزن ???????? 6 5 7 ???? لوكوموتيف موسكو ???????? 3 Advertisements 4 9 المجموعة الخامسة Ⓔ الترتيب النقاط أهداف مُسجلة أهداف مُستقبلة ????ليفربول ???????? 9 19 7 ????نابولي ???????? 8 6 3 ???? ريد بول سالزبورج ???????? 4 12 10 ???? خينك ???????? 1 4 12 المجموعة السادسة Ⓕ الترتيب النقاط أهداف مُسجلة أهداف مُستقبلة ???? برشلونة ???????? 8 4 2 ???? بوروسيا دورتموند ???????? 7 5 4 ???? الإنتر ???????? 4 6 6 ???? سلافيا براج ???????? 2 2 5 المجموعة السابعة Ⓖ الترتيب النقاط أهداف مُسجلة أهداف مُستقبلة ???? ريد بول لايبزج ???????? 9 6 4 ???? أولمبيك ليون ???????? 7 7 4 ???? زينيت سان بطرسبيرج ???????? 4 5 6 ???? بنفيكا ???????? 3 5 9 المجموعة الثامنة Ⓗ الترتيب النقاط أهداف مُسجلة أهداف مُستقبلة ???? أياكس أمستردام ???????? 7 10 5 ???? تشيلسي ???????? 7 7 6 ???? فالنسيا ???????? 7 6 5 ???? ليل ???????? 1 3 10

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