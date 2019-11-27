جدول هدافي الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2020/2019

يُنافس عدد هائل من اللاعبين المهرة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2019، من بينهم النجم المصري “محمد صلاح” الذي يُتابع تألقه للموسم الثالث على التوالي رفقة ليفربول، جنبًا إلى جنب الهداف التاريخي لمانشستر سيتي “سيرخيو أجويرو” وعدد من اللاعبين الجدد أمثال آشلي بارنز وتامي أبراهام وتيمو بوكي.

في هذا الجدول “المُحدث” نستعرض معكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” عن موسم 2020/2019. الجدول يتم تحديثه بعد نهاية كل جولة من جولات البريميرليج.

جدول الترتيب كاملاً – محدث أثناء كل جولة –

اللاعب ???? النادي ???? عدد الأهداف ⚽ جيمي فاردي ???????? ليستر سيتي 12 تامي آبراهام ???????? تشيلسي 10 سيرخيو أجويرو ???????? مانشستر سيتي 9 بيير إميريك أوباميانج ???????? ارسنال 8 ساديو ماني ???????? ليفربول 8 رحيم سترلينج ???????? مانشستر سيتي 7 ماركوس راشفورد ???????? مانشستر يونايتد 7 هاري كين ???????? توتنهام 7 تيمو بوكي ???????? نوريتش سيتي 6 محمد صلاح ???????? ليفربول 6 راؤول خيمينيز ???????? ولفرهامبتون 6

الأكثر تأثيرًا (أهداف وتمريرات حاسمة)

اللاعب ???? النادي ???? الأهداف ⚽️+ التمريرات الحاسمة ???? الإجمالي جيمي فاردي ???????? ليستر سيتي 12 هدف + 3 تمريرات حاسمة 15 تامي أبراهام ???????? Advertisements تشيلسي 10 أهداف + 2 تمريرات حاسمة 12 كيفين دي بروينه ???????? مانشستر سيتي سيتي 3 أهداف + 9 تمريرات حاسمة 12 سيرخيو أجويرو ???????? مانشستر سيتي 9 أهداف + 2 تمريرات حاسمة 11 ماركوس راشفورد ???????? مانشستر يونايتد 7 أهداف + 4 تمريرات حاسمة 11 ساديو ماني ???????? ليفربول 8 أهداف + 2 تمريرات حاسمة 10 محمد صلاح ???????? ليفربول 6 أهداف + 3 تمريرات حاسمة 9 تيمو بوكي ???????? نوريتش سيتي 6 أهداف + 3 تمريرات حاسمة 9 هاري كين ???????? توتنهام 7 أهداف + 1 تمريرات حاسمة 8 رحيم سترلينج ???????? مانشستر سيتي 7 أهداف + 1 تمريرات حاسمة 8

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