الكعباوي لاعب العراق يحلم بالتتويج بكأس الخليج بعد الفوز على قطر

قال إبراهيم الكعباوي لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم إن سقف طموحات اللاعبين أرتفع كثيراً بعد الفوز على المنتخب القطري 2 / 1 اليوم الثلاثاء في إفتتاح بطولة كأس الخليج (خليجي 24) مؤكداً أن الهدف الأساسي لجميع لاعبي المنتخب العراقي الآن هو التتويج باللقب وأسعاد الجماهير العراقية بالكأس .
وقال الكعباوي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بعد المباراة :”قدمنا مباراة كبيرة أمام أحد الفرق الجيدة والتي لها اسمها في القارة الآسيوية بفريق من اللاعبين الشباب الذين ينتظرهم مستقبل كبير “.
وأضاف :”الحمد لله على الإنتصار وسنتعامل مع كُل مباراة خطوة بخطوة من أجل الذهاب بعيداً في هذه البطولة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق ونصل لأبعد مرحلة ممكنة”.
وتابع الكعباوي قائلاً : “سننسى الآن مباراة قطر ونفكر في المواجهة القادمة أمام الإمارات ،لأننا نتعامل مع البطولة خطوة بخطوة لكن نعد جماهيرنا الوفية بأننا لن ندخر أي جهد من أجل أسعادهم وإن شاء الله نكون دائماً عند حسن ظنهم بنا”.
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