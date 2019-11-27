رياضة | مفاجأة.. الأهلي يخدع مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يخدع مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الإعلامي هاني حتحوت، مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بتخلي الأهلي عن لاعبه مؤمن زكريا، بعد أن تلقى خطاب استغناء من ناديه دون إخطاره.

وقال حتحوت خلال برنامج الماتش المذاع على قناة صدى البلد: خطاب الاستغناء وصل إلى منزل مؤمن زكريا، وقد تكون هذه الخطوة قانونية كون لا يوجد عقد مفعل بين الطرفين.

وأوضح: في 14 سبتمبر أعلن الأهلي تحمله تكاليف علاج مؤمن زكريا، وحصوله على مستحقاته المالية سواء انضم لقائمة الفريق أم لا، لكن ما حدث أن القلعة الحمراء أبلغت اللاعب أنها لن تستطيع تحمل تكاليف علاجه وتعاقده، قبل إرسال خطاب الاستغناء، مشيراً الى أن ظهور مؤمن زكريا مع تركي آل الشيخ لم يكن بالتنسيق مع الأهلي.

وأضاف: مؤمن زكريا يرى أن موقف الأهلي غريب، وربما يصدر الأحمر بيانا للتوضيح.