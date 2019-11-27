رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره فريق نابولي الإيطالي اليوم الأربعاء 27 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.



ترتيب مجموعة ليفربول ونابولي :- ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب تلك المجموعة بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يحل فريق نابولي الإيطالي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويأتي فريق سالزبورج النمساوي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويحل فريق جينك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة ليفربول ضد نابولي :- وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح ضد فريق نابولي الإيطالي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد نابولي :- Advertisements واستقر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها تلك المباراة من أجل حسم تأهله إلى دور الثمن نهائي من دوري ابطال اوروبا، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-

أليسون - الكسندر ارنولد - فان دايك - لوفرين - روبرتسون - هندرسون - فينالدوم - فابينهو - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو - اوكسيلد تشامبرلين.

نتيجة مباراة ليفربول ضد نابولي :- وكان فريق نابولي الإيطالي قد نجح في تحقيق فوزا هاما على فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتعادل الفريق الإيطالي مع سالزبورج بالجولة الماضية، وحقق فريق ليفربول الفوز على فريق جينك في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد.