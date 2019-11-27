رياضة | ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا



تستمر منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء وذلك بعد بدايتها بالأمس، حيث ضمنت بعض الأندية صعودها لدور الثمن نهائي قبل جولة واحدة من دور المجموعات.

وكان قد نجح فريق ليفربول في التتويج بالنسخة الماضية من دوري ابطال اوروبا بعد الفوز على فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد.

ترتيب المجموعة الأولى :- تعادل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع فريق ريال مدريد الإسباني بنتيحة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد، وانتهت أيضا المباراة بين فريق جالطة سراي التركي وفريق كلوب بروج البلجيكي بنتيجة هدف لكل فريق.

1- باريس سان جيرمان 13 نقطة.

2- ريال مدريد 8 نقاط.

3- كلوب بروج 3 نقاط.

4- جالطة سراي نقطتين.

ترتيب المجموعة الثانية :- Advertisements حقق فريق بايرن ميونيخ الألماني فوزا كبيرا على حساب فريق النجم الاحمر الصربي بنتيجة 6-0، وفاز فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي على فريق اولمبياكوس اليوناني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

1- بايرن ميونيخ 15 نقطة.

2- توتنهام هوتسبير 10 نقاط.

3- النجم الاحمر 3 نقاط.

4- اولمبياكوس نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة الثالثة :- تعادل فريق مانشستر سيتي مع فريق شاختار دونستك الأوكراني بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، ببنما حقق فريق اتالانتا فوزا هاما على فريق دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

1- مانشستر سيتي 11 نقطة.

2- شاختار دونستك 6 نقاط.

3- دينامو زغرب 5 نقاط.

4- اتالانتا 4 نقاط.

ترتيب المجموعة الرابعة :- حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزا هاما على فريق أتليتكو مدريد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب اليوفي أرينا، بينما فاز فريق بايرن ليفركوزن الألماني على فريق لوكوموتيف موسكو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.