رياضة | الأهلي يجهز مبلغًا ضخمًا لضم أفضل مهاجم في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز مبلغًا ضخمًا لضم أفضل مهاجم في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت العديد من التقارير الصحفية أن اللاعب الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري قد ينضم للنادي الأهلي المصري خلال انتقالات يناير المقبلة.

وأشارت صحيفة النهار الجزائرية أن مجلس ادارة النادي الأهلي أبدى إهتمامه بضم الدولي الجزائري والذي يعد أفضل مهاجم داخل القارة الإفريقية، بمعاونة رجل أعمال خليجي سيتحمل 50% من قيمة الصفقة.

كما أكدت الصحيفة الجزائرية أنه وعلى الرغم من تمديد اللاعب عقده مع نادي السد القطري إلا أن مسؤولي الأهلي مصرون على التعاقد مع صاحب الـ28 عاما في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام المصرية ألمحت في العديد من المناسبات الى رغبة الأهلي في ضم بونجاح و الأهلي خلال بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت بمصر الصيف الماضي، إلا أن اللاعب وقتها أكد احترامه لعقده مع السد ليتم إغلاق الأمر منذ هذا الوقت ، إلا أن التقارير الجزائرية عادت مجددًا للتحدث عن الأمر.