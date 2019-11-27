رياضة | موعد مباراة بيراميدز ضد أسوان اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بيراميدز ضد أسوان اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يشهد ملعب الدفاع الجوي (ملعب 30 يونيو) بالقاهرة الجديدة مباراة نادي بيراميدز وضيفه نادي أسوان، في مباراة مقدمة من الإسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي "سباستيان ديسابر" للفوز على أسوان من أجل الإنقضاض على الصدارة التي فقدها عقب فوز النادي الأهلي الكاسح على مضيفه الجونة برباعية نظيفة.

فيما يطمح فريق أسوان بقيادة مدربه مجدي عبدالعاطي في تحقيق الفوز أملاً في الهروب من المراكز الأخيرة في جدول الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع فريق بيراميدز ضد أسوان يغيب عن الفريق النجم الدولي عبدالله السعيد، الذي تلقى إصابة قوية في الركبة، قد تبعده عن مواجهة الفريق أمام أسوان.



ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني "سباستيان ديسابر" مباراة أسوان وفق التشكيل التالي: ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني "سباستيان ديسابر" مباراة أسوان وفق التشكيل التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: رجب بكار – ويلفريد كانون – أحمد أيمن منصور – مجمد حمدي خط الوسط: نبيل عماد دونجا – إيريك تراوري – عمر جابر خط الهجوم: عبده لومالا – جون أنطوي – إسلام عيسى.

تشكيل أسوان ضد بيراميدز Advertisements بينما من المتوقع أن يكون تشكيل المدير الفني مجدي عبدالعاطي كالتالي: حراسة المرمى: رضا السيد خط الدفاع: محمود نعيم – إبراهيم القاضي – محمد جابر – محمد طارق خط الوسط: هيثم الفيل – خالد الشيخ – محمد الصباحي – عبدالرحمن خالد جبنة. خط الهجوم: إبراهيم جلال – أوميد أوكري.

ترتيب بيراميدز وأسوان قبل مباراة اليوم يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، بفارق نقطة خلف الأهلي المتصدر برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، فيما يقبع نادي أسوان في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من خمس مباريات.

موعد مباراة بيراميدز ضد أسوان والقنوات الناقلة تبدأ المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء 27 نوفمبر بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة on sports hd بتعليق أيمن الكاشف.