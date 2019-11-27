رياضة | موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد دورتموند Barcelona

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يلتقي فريق برشلونة الإسباني بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الأربعاء 27 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند :- وكانت قد حصلت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في السنوات الماضية على الحقوق الحصرية لمباريات دوري أبطال أوروبا في المواسم المقبلة، حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق برشلونة الإسباني وفريق بوروسيا دورتموند الألماني عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

قائمة برشلونة لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني :- Advertisements وأعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة الغد والتي شهدت عودة الثنائي أرثو ولينلجيت، فيما يغيب سيميدو وجوردي ألبا بسبب الإصابة، وجيرارد بيكيه للإيقاف، وكارليس بيريز والينا بقرار فني.

وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-

تير شتيجين - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - أرثور - لويس سواريز - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - نيتو - لينجليت - موسى واجو - أنطوان جريزمان - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال - صامويل أومتيتي - جونيور - أنسو فاتي.