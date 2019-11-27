رياضة | موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد التعادل مع باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد التعادل مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مصر والثالثة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية والرابعة عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sport 3 HD.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : فيرلاند ميندي وإيدر ميليتاو ورافائيل فاران ةداني كارفاخال

خط الوسط : توني كروس وكاسيميرو وفالفيردي

خط الهجوم : إدين هازارد وكريم بنزيما وجاريث بيل * القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو الافيس في الدوري الإسباني، حيث تُذاع المباراة في الثانية ظهرا في اليوم السبت عبر شبكة قناة Bein Sport 3 HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة ديبورتيفو الافيس ضد ريال مدريد على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة Bein Sport 3 HD.

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