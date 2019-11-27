رياضة | موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي liverpool

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي liverpool والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره فريق نابولي الإيطالي في قمة نارية على ستاد "الأنفيلد"، اليوم الأربعاء الموافق 27 / 11 / 2019، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2019 – 2020.

ترتيب المجموعة الخامسة قبل لقاء ليفربول ونابولي:

يتصدر فريق ليفربول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة وحيدة، بينما يحتل فريق نابولي المركز الثاني بالمجموعة برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين، ويتواجد فريق ريد بول سالزبورج بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل وهزيمتين، بينما يتذيل جينك البلجيكي الترتيب بنقطة واحدة من3 هزائم وتعادل وحيد.

موعد مباراة ليفربول ضد نابولي اليوم الأربعاء:

تنطلق أحداث المواجهة النارية بين ليفربول ونظيره نابولي اليوم الأربعاء 27 نوفمبر على ستاد "الأنفيلد" في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش. Advertisements

وسوف تشهد مباراة ليفربول ونابولي عودة الدولي المصري محمد صلاح لتشكيلة الريدز مجددًا بعد تعافيه تمامًا من الإصابة التي كان يعاني منها بكاحل القدم، وكان نجم منتخب مصر قد تغيب عن لقاء الليفر مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي حيث رفض يورجن كلوب الدفع به في المباراة واحتفظ به علي مقاعد البدلاء وذلك حتي يكون جاهز تمامًا للتواجد في مباراة اليوم ضد بطل إيطاليا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي في دوري الأبطال:

تنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل حصري عبر شاشاتها، وستذاع مباراة ليفربول ضد نابولي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة عبر قناة bein sports hd 2 بتعليق الجزائري (حفيظ دراجي)، وتوفر القناة القطرية استوديو تحليلي يضم كوكبة مميزة من نجوم الكرة العالمية لتحليل الجوانب الفنية لجميع مباريات البطولة الأوروبية.