رياضة | عبد العال: "مشمش" ضايع في الزمالك و"فلفل" أفضل من جوزيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد العال: "مشمش" ضايع في الزمالك و"فلفل" أفضل من جوزيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة آداء الزمالك تحت قيادة الصربي ميتشو وأكد أن السويسري ريينيه فايلر المدير الفني للأهلي أفضل من جوزيه.



وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"مشمش ضايع ولا يصلح لقيادة الزمالك وهناك فارق كبير بينه وبين فلفل الذي ظهر الأهلي تحت قيادته أنه مدرب كبير".



وأضاف :"الزمالك أكبر من ميتشو ولم يستطع الاستفادة من التوقف الدولي لمدة شهر".



وتابع :"خالد جلال أفضل من ميتشو وفايلر أفضل من جوزيه لأنه لم يطلب التعاقد مع لاعبين معينين مثلما كان يفعل".



واختتم عبد العال تصريحاته قائلاً :"كل مباراة لها طريقة وأسلوب لعب وطريقة اوعى تكلمني مجرد مزحة".