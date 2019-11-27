شكرا لقرائتكم طنطا يستدرج سموحه في عقر داره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف طنطا نظيره سموحة فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاربعاء على ستاد طنطا الرياضى ضمن مؤجلات الجولة السادسة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة متكافئة للغاية فى ظل تقارب مستوى الفريقين ، وكان أخر ظهور لكتيبة السيد البدوى فى الدوري قد شهد تعادل سلبياً مع الطلائع وهى نفس النتيجة التى حققها سموحة فى أخر ظهور بالمسابقة أمام بيراميدز.

ويحتل طنطا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 2 وخسر مباراة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل سموحة المركز الحادى عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 2 وخسر مباراة وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه مباراة مؤجلة.

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وطالب أيمن المزين المدير الفنى لطنطا لاعبيه بحصد النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري لاسيما أن الفريق السكندرى يملك نفس الرصيد من النقاط وهو مايصعب المهمة للفريقين بينما يتمسك حسام حسن المدير الفنى لسموحة بالعودة للأسكندرية بالثلاث نقاط لاسيما بعد أن خاض فترة إعداد قوية خلال فترة توقف الدوري