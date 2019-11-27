الشامسي: طالبنا بإبعاد عبدالله ناجي فعينوه لنا في أول مباراة

قدم نادي الحمرية مذكرة لاتحاد الكرة ولجنة التحكيم، احتج فيها على قرارات الحكم عبدالله الناجي، في مباراة الفريق أمام العربي في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى والتي انتهت بالتعادل 1-1.

قال الحمرية في مذكرته إن الحكم عبدالله ناجي، سبق أن أدار مباراة للفريق في الموسم الماضي أمام العروبة ولم يحتسب ركلة جزاء، ووقتها قدم النادي مذكرة واحتج على قراراته، وفي مباراة العربي الأخيرة تم تعيين الحكم نفسه على الرغم من الاعتراض السابق عليه وفي هذه المباراة احتسب الحكم أربع دقائق وقت محتسب بدل الضائع، فيما استمرت المباراة حتى الدقيقة 98 وجاء هدف العربي في الدقيقة 97.

من جهته، قال جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية: «أود الإشارة إلى أن المذكرة التي تقدمنا بها وحديثنا عن الظلم الذي وقع على الفريق والتأثير الكبير للقرارات التحكيمية الخاطئة لا يعني أننا راضون عن الفريق وعن أداء اللاعبين، على العكس نرى أن الروح غائبة والفريق كان عليه إنهاء المباراة مبكراً وإحراز المزيد من الأهداف، وأعتقد أن هناك الكثير من الأمور في الفريق يجب الوقوف عندها، لكن بالمقابل من غير المقبول أن يرتكب حكم أخطاء مؤثرة كانت وراء تعادل فريق العربي، فالحكم احتسب أربع دقائق وقت ضائع، ولم يكن هناك ما يستدعي ذلك، ولنفترض أن هناك وقتاً مبدداً احتسبه الحكم فلماذا وصلت المباراة إلى الدقيقة 98؟ الأمر الثاني ركلة الجزاء المحتسبة ضدنا غير صحيحة فاللاعب علي ربيع لم يحدث احتكاك بينه وبين مهاجم العربي، ولنفترض أن هناك تلامساً بين اللاعبين، فهو حدث خارج منطقة الجزاء، والمشكلة أن الحكم كان في وسط الملعب تماماً عند حدوث الحالة، وليس من المنطقي أن يتخذ الحكم قراراً بهذا الحجم والتأثير وهو بعيد جداً عن مكان الحدث، مع ملاحظة أن الحكم قادم من أبوظبي ليدير مباراة في الحمرية فكيف نطلب منه أن يكون مركزاً ويتخذ قرارات صحيحة».

وتابع: «الحمرية تضرر وفقد نقطتين كانتا في متناوله، نحن نصرف ملايين الدراهم على الفريق والمعسكرات والمدربين والإعداد بشكل عام وعندما يرتكب حكم خطأ يؤثر في النتيجة تضيع هذه الأموال وهذه الجهود سدى، بالتأكيد لا يوجد تعمد فالأخطاء التي تحدث من الحكام نتيجة غياب التركيز أو قلة الخبرة أو عدم استعداد الحكم نفسياً أو بدنياً وإذا كان الحكم قادم من منطقة بعيدة من الطبيعي أن يكون مرهقاً ولا يدير المباراة بطريقة جيدة».

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واعتبر الشامسي، أن غياب النقل التلفزيوني سبب مباشر في أخطاء الحكام، وقال: أكثر من ناد اشتكى من التحكيم، وأرى أن عدم نقل المباريات تلفزيونياً يجعل الحكام يديرون المباريات بنوع من الاسترخاء والعكس صحيح فلو تم نقل المباريات سيركز الحكام وسيحاولون تفادي الأخطاء، وأيضاً عدم استخدام تقنية الفيديو «فار» له تأثير في ازدياد الأخطاء التحكيمية وأنا أستغرب من غياب هذه التقنية ولا أجد سبباً لذلك لأنها مستخدمة في دوري الرديف، فهل يعقل أن تغيب عن دوري الأولى؟ وإذا كان السبب المقابل المادي فالتقنية تكلف 12 ألف درهم والاتحاد يستقطع من الأندية رسوماً (2%) في التسجيل فلماذا لا تخصص هذه المبالغ لتقنية الفيديو.

وعن مصير المذكرة التي رفعها نادي الحمرية للجنة التحكيم، قال: «تعودنا من اللجنة تجاهل مذكراتنا وإلا لما عينت حكماً اعترضنا عليه سابقاً في أول مباراة على ملعبنا هذا الموسم، لقد تعبنا من الشكوى والاحتجاج على التحكيم نحن منذ عامين تقريباً نعاني الأخطاء التحكيمية».

وذكر الشامسي، أن فريقه قادر على العودة بالمقابل، وقال إن الدوري مازال طويلاً وأوضح: صحيح أن هناك فارقاً بيناً والمتصدرين، لكن مرت ثلاث جولات ونحن واثقون من أن الفريق سيعدل مساره وسيعود إلى السكة الصحيحة.

واختتم الشامسي، حديثه متسائلاً لماذا غير موقع اتحاد الكرة توقيت ركلة الجزاء؟ ركلة الجزاء احتسبت في الدقيقة 97 وكل الصحف أشارت إلى توقيتها فلماذا غير موقع الاتحاد التوقيت وأورد أنها احتسبت في الدقيقة 94؟