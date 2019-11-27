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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تناول الفريق الأول لنادي الزمالك عصائر ومشروبات ساخنة في أثناء انتظارهم للطائرة التي تقلهم إلى إثيوبيا، ومنها إلى الكونغو، استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي.

لاعبو الزمالك يتناولون العصائر بمطار القاهرة أثناء انتظار طائرة إثيوبيا

وفي مفاجأة غير متوقعة، وصل طارق حامد لاعب الفريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى صالة السفر رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي، للانضمام إلى بعثة الفريق المسافرة بعد قليل إلى إثيوبيا ومنها إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي في افتتاح دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

لاعبو الزمالك يتناولون العصائر بمطار القاهرة أثناء انتظار طائرة إثيوبيا

وأكد طارق حامد في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» عدم وجود أي مشكلة وإنه ملتزم بالتواجد مع الفريق، ووعد ببذل ما بوسعه لإسعاد.

لاعبو الزمالك يتناولون العصائر بمطار القاهرة أثناء انتظار طائرة إثيوبيا

وفي السياق، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني قائمة الفريق التي ستغادر القاهرة متوجهة إلى الكونغو الديمقراطية استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها السبت المقبل.

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لاعبو الزمالك يتناولون العصائر بمطار القاهرة أثناء انتظار طائرة إثيوبيا

وجاءت القائمة مكونة من اللاعبين:

محمد عواد- محمد أبوجبل- محمد صبحي في حراسة المرمي

محمود علاء- محمد عبدالغني- محمود الونش- حمدي النقاز- حازم امام- محمد عبدالشافي- عبدالله جمعه في خط الدفاع

طارق حامد- فرجاني ساسي- احمد سيد زيزو- محمد حسن- يوسف اوباما- محمود عبدالرازق شيكابالا- مصطفي فتحي- كريم بامبو- اشرف بن شرقي- محمد اوناجم في خط الوسط

مصطفي محمد- عمر السعيد في خط الهجوم.