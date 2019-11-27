شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد لـ«المصري اليوم»: ملتزم بالتواجد مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال طارق حامد، لاعب نادي الزمالك، إنه لا توجد مشكلة مع ناديه.

وأكد «حامد» في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» إنه ملتزم بالتواجد مع الفريق، ووعد ببذل ما بوسعه لإسعاد الجماهير.

وكان طارق حامد لاعب الفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وصل إلى صالة السفر رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي، للانضمام إلى بعثة الفريق المسافرة بعد قليل إلى إثيوبيا ومنها إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي في افتتاح دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.