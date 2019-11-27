شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يعلن قائمة الزمالك في مواجهة مازيمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني قائمة الفريق التي ستغادر القاهرة متوجهة إلى الكونغو الديمقراطية استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها السبت المقبل. وجاءت القائمة مكونة من اللاعبين: Advertisements محمد عواد- محمد أبوجبل- محمد صبحي في حراسة المرمي محمود علاء- محمد عبدالغني- محمود الونش- حمدي النقاز- حازم امام- محمد عبدالشافي- عبدالله جمعه في خط الدفاع طارق حامد- فرجاني ساسي- احمد سيد زيزو- محمد حسن- يوسف اوباما- محمود عبدالرازق شيكابالا- مصطفي فتحي- كريم بامبو- اشرف بن شرقي- محمد اوناجم في خط الوسط مصطفي محمد- عمر السعيد في خط الهجوم.

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