شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. وصول طارق حامد لمطار القاهرة للسفر مع الزمالك إلى الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصل طارق حامد لاعب الفريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى صالة السفر رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي، للانضمام إلى بعثة الفريق المسافرة بعد قليل إلى إثيوبيا ومنها إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي في افتتاح دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد طارق حامد في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» عدم وجود أي مشكلة وإنه ملتزم بالتواجد مع الفريق، ووعد ببذل ما بوسعه لإسعاد الجماهير.