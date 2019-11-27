شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة سابقة تورط الاتحاد في 18 مليون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

أكد مصدر مسؤول في نادي الاتحاد أن الإدارة تعمل على قدم وساق على حل جميع القضايا العالقة على النادي، ومن بينها عقد مزايا والذي سيكلف خزينة النادي 18 مليون ريال، بحكم صادر من المحكمة العليا، غير قابل للاستئناف، نظير توقيع إدارة اتحادية سابقة للعقد، وتحصلت الشركة على جزء من المبلغ بقيمة 3 ملايين ريال، قبل أن ترفض الهيئة العامة للرياضة اعتماده رسمياً نظير تضمنه لمخالفات قانونية كبيرة.

وتشير المصادر إلى أن الإدارة الاتحادية مطالبة بتنفيذ الحكم الصادر وتسديد كامل المبلغ لصالح الشركة في مدة لاتتجاوز 14 يوماً.

وتؤكد مصادر خاصة أن إدارة أنمار الحائلي تفاجأت بالحكم الصادر من المحكمة، ومن المحتمل أن تلجأ إلى التفاوض مع الشركة لتسديد الـ 18 مليون ريال على دفعات.