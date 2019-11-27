شكرا لقرائتكم خبر عن «مدونة» تعري ادعاءات فيتشو.. أزمته بدأت برحيل سييرا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

وضعت إدارة نادي الاتحاد النقاط على الحروف في قضية اللاعب الأرجنتيني فيتشو، الذي طلب الرحيل عن صفوف العميد بشكل رسمي، متهماً إدارة أنمار الحائلي بالتقصير في مستحقاته المالية، وهو ما أضر به وبدراسة ابنته ــ على حد قوله.

وأكدت إدارة النادي في بيان لها أمس، أن ما ذكره اللاعب غير صحيح مطلقا، مؤكدة أن نية الرحيل كشفتها مدونة للاعب عبر موقع التواصل الاجتماعي حملت «إذا رحلت يا معلمي، سنرحل معاً».

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وأوضحت إدارة الاتحاد، أنها اجتمعت باللاعب لحثه على بذل مزيد من الجهد بعد أن تدنى مستواه بعد رحيل المدرب السابق لويس سييرا، نافية ما ورد من اللاعب حول عدم سداد مصاريف مدرسة ابنته، مؤكدة سداد المصاريف.

وأكدت أن اللاعب فيتشو غادر المملكة عقب مواجهة الفريق الأخيرة أمام الاتفاق في 23 من الشهر الجاري، دون إذن مسبق، ليضيع على نفسه حقوقه التي كان يكفلها له الاتحاد الدولي حال تأخر سداد المستحقات، مشيرة أنها قامت بسداد مستحقات جميع اللاعبين أمس (الثلاثاء) كما وعدتهم من قبل.

وشددت إدارة الحائلي على اتخاذ الإجراءات النظامية ضد فيتشو، مختتمة: «لا يمكن لأي شخص كائن من كان أن يحاول زرع البلبلة أو محاولة الضغط على النادي واستخدام ظروفه لمصالحه الشخصية، ومحاولة استعطاف الجماهير الرياضية والتغطية على سوء مستواه أو سلوكه بالنشر أو التعليق على مثل هذه الأمور الدخيلة على نادي الاتحاد، ويؤكد المجلس أنه لن يتوانى في الحفاظ والدفاع عن حقوق النادي».