أبطال آسيا في حضرة ولي العهد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) ازداد كأس آسيا بريقاً وتشرفاً، باستقبال ولي العهد الأمير ازداد كأس آسيا بريقاً وتشرفاً، باستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأبطال القارة في إطار سياسته الداعمة للإنجازات الوطنية. واستقبل أمير الشباب أمس، رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل ووكلاء الهيئة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا، والتأهل لكأس العالم للأندية. وهنأ ولي العهد مسؤولي ولاعبي فريق الهلال بهذا الإنجاز للوطن وظهورهم المشرف في البطولة، والتأهل لكأس العالم للأندية، مشدداً على أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عالياً في المحفل العالمي.



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