شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر يبدأ رحلة «الخليج» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لقاءً صعباً في انطلاقة مشواره في خليجي 24 بلقاء نظيره المنتخب الكويتي، وذلك مساء اليوم (الأربعاء) عند تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، وسيلاقي حامل اللقب منتخب عمان نظيره منتخب البحرين في المواجهة الأولى عند الساعة 5:30 على ذات الملعب، ويأتي هذان اللقاءان ضمن لقاءات المجموعة الثانية لكأس خليجي 24 والمقامة حالياً في دولة قطر.

في مواجهة تاريخية، يدخل منتخبنا الوطني لقاءه أمام منتخب الكويت بقوة وعزيمة لانطلاقة مميزة نحو صدارة المجموعة، ويعتمد مدرب المنتخب ايرفي رينارد على طريقته المعتادة 4-2-1-3 رغم الغيابات التي يعاني منها منتخبنا الوطني بغياب الحارس الأساسي محمد العويس والظهير الأيمن محمد البريك وقلب الدفاع عبدالله مادو، وذلك للإصابة، إضافة إلى إرهاق لاعبي الهلال بعد الآسيوية، فيما يقود هجوم الأخضر الثنائي عبدالله الحمدان وفراس البريكان ويساندهما عبدالعزيز البيشي ويحيى الشهري.

أما منتخب الكويت فإنه يدخل هذا اللقاء بعد المستويات القوية التي يقدمها في التصفيات الآسيوية ويحتل حالياً المركز الثاني لمجموعته الثانية بعد منتخب أستراليا، ويسعى لاستعادة اللقب الخليجي الذي حمله لعشر مرات، ويبرز في المنتخب الكويتي كل من: الحارس حميد القلاف وبدر المطوع وفيصل زايد وفهد الأنصاري.

وما بين الحفاظ على اللقب، وبين رد الثأر، يلتقي منتخب عمان نظيره البحريني، ويدخل منتخب البحرين هذا اللقاء سعياً للثأر من خسارته من عمان في دور النصف النهائي للبطولة السابقة وحرمانه من خوض النهائي.

فيما يسعى منتخب عمان لتحقيق الفوز وبداية مشوار مميز نحو الحفاظ على لقبه، وقدم منتخب عمان مستوى أكثر من جيد في التصفيات الآسيوية، حيث يأتي ثانياً في مجموعته بعد منتخب قطر المتصدر بفارق نقطة وحيدة.

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ويعد هذا اللقاء من المواجهات الصعبة، والفائز سيعزز كثيراً من فرص تأهله لا سيما أن اللقاءين القادمين سيكونان صعبين بمواجهة منتخبنا الوطني ومنتخب الكويت.

المنتخبان: السعودية × الكويت

التوقيت: 8:00

م

درجة الحرارة: 27

الملعب: استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل