شكرا لقرائتكم خبر عن العبسي بديل للبريك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عمر الشمراني (جدة) استدعى مدرب المنتخب السعودي رينارد مدافع فريق التعاون طلال العبسي للمشاركة في كأس الخليج 24 بدلاً عن لاعب فريق الهلال محمد البريك، بعد اطلاع الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني على التقرير المرسل من طبيب نادي الهلال بشأن إصابة اللاعب في مشاركته الأخيرة مع فريقه في نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا أمام فريق أوراوا الياباني وعدم جاهزيته الفنية للمرحلة القادمة.

استدعى مدرب المنتخب السعودي رينارد مدافع فريق التعاون طلال العبسي للمشاركة في كأس الخليج 24 بدلاً عن لاعب فريق الهلال محمد البريك، بعد اطلاع الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني على التقرير المرسل من طبيب نادي الهلال بشأن إصابة اللاعب في مشاركته الأخيرة مع فريقه في نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا أمام فريق أوراوا الياباني وعدم جاهزيته الفنية للمرحلة القادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العبسي بديل للبريك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.