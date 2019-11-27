قفاز القرني يحمي الشباك

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) يحمي الحارس فواز القرني شباك منتخبنا الوطني أمام نظيره الكويتي في أولى مباريات كأس الخليج (24) المقامة في قطر، ووضع الجهاز الفني بقيادة المدرب رينارد الثقة بالقرني في الذود عن مرمى الأخضر السعودي في (خليجي 24). وكان القرني شارك في مباراة منتخبنا الوطني أمام بارغواي وديا الأسبوع الماضي، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ضمن أيام الفيفا، ويطمح القرني في تقديم كل ما لديه من أجل حماية عرين منتخبنا الوطني في البطولة الخليجية والسعي للظهور بالمستوى الفني الذي يسهم في تحقيق كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخ الأخضر السعودي في سجل مشاركاته في البطولة الخليجية.

يحمي الحارس فواز القرني شباك منتخبنا الوطني أمام نظيره الكويتي في أولى مباريات كأس الخليج (24) المقامة في قطر، ووضع الجهاز الفني بقيادة المدرب رينارد الثقة بالقرني في الذود عن مرمى الأخضر السعودي في (خليجي 24). وكان القرني شارك في مباراة منتخبنا الوطني أمام بارغواي وديا الأسبوع الماضي، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ضمن أيام الفيفا، ويطمح القرني في تقديم كل ما لديه من أجل حماية عرين منتخبنا الوطني في البطولة الخليجية والسعي للظهور بالمستوى الفني الذي يسهم في تحقيق كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخ الأخضر السعودي في سجل مشاركاته في البطولة الخليجية.

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