شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب» سلاح الفرنسي لترويض «الرابعة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

يدخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خليجي 24 بتشكيلته الأساسية بعد أن غابت في البطولة الماضية التي استضافتها الكويت قبل عامين. ويفتتح منتخبنا الوطني مبارياته مع شقيقه الكويت مساء اليوم، حيث يأمل في تحقيق الكأس الرابعة بتشكيلته الشابة بعد أن غاب الذهب الخليجي عن خزانة الأخضر منذ كأس الخليج في الكويت مطلع عام 2004. وتغلب على التشكيلة الحالية الأسماء الشابة، حيث يخوض 15 لاعبا البطولة لأول مرة، فيما شارك 8 لاعبين ببطولات خليجية سابقة. ويعد سالم الدوسري أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات كأس الخليج، إذ شارك في 7 مباريات بنسختي خليجي 21 التي استضافتها البحرين، وخليجي 22 التي استضافتها الرياض، يليه نواف العابد الذي خاض 5 مباريات خليجية لكن في نسخة واحدة هي خليجي 22، متساويا مع سلمان الفرج الذي لعب نفس العدد من المباريات لكن في نسختي 21 و22. ويأتي لاعب خط الوسط يحيى الشهري رابعا بظهوره في 4 مباريات خلال نسختي البحرين والرياض.

وضمت التشكيلة المختارة 4 لاعبين فقط شاركوا في النسخة الأخيرة بالكويت عام 2017، وهم: المدافع محمد خبراني برصيد 3 مباريات، ومحمد كنو وهتان باهبري اللذان شاركا بمباراتين، وأخيرا الظهير الأيمن سلطان الغنام الذي لعب مباراة وحيدة في كأس الخليج الأخيرة. ويعتبر مهاجم فريق النصر الشاب فراس البريكان أصغر لاعب بالمنتخب المشارك في بطولة الخليج، إذ لا يتجاوز عمره 19 عاما، بينما يعد قائد الهلال والمنتخب سلمان الفرج الأكبر سنا بـ30 عاما. وخلت القائمة من اللاعبين الذين تجاوزوا سن الثلاثين لأول مرة، فيما ضمت 11 لاعبا من 25 عاما فما دون، و11 لاعبا من 26 عاما لـ29، ولاعبا وحيدا في سن الثلاثين.

ويعول رينارد على 23 لاعبا من 7 أندية، منهم 7 من الهلال، و6 من الاتحاد، و3 من النصر، ومثلهم من الأهلي، ولاعبان من الشباب، ولاعب من الوحدة والتعاون.