شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد: جاهزون للكويت رغم الغيابات.. الشهري: جئنا للمنافسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

شدد مدرب المنتخب السعودي الأول الفرنسي إيرفي رينارد على جاهزية الأخضر للمباراة الافتتاحية التي سيخوضها أمام الكويت في بطولة خليجي 24 التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة أمس: «نحن جاهزون للمباراة بعد أن خضنا مباراتين قويتين الأولى أمام أوزباكستان تمكنا فيها من الفوز، والثانية أمام منتخب الباراغواي بتشكيلة مغايرة ومع ذلك قدمنا أداء جيدا». وأضاف: «نسعى من خلال كأس الخليج لتقديم الأفضل، رغم أننا نفتقد للاعبي الهلال الذين سيصلون متأخرا بعد مشاركتهم في نهائي دوري أبطال آسيا»، مشيرا إلى أنه أمر طبيعي أن نفقد لاعبين بكرة القدم، مستشهدا بفقدان الثلاثي الأساسي محمد العويس، وعبدالله مادو، ومحمد البريك لإصابتهم.

من جانبه، أكد لاعب خط وسط المنتخب السعودي يحيى الشهري جاهزيته مع باقي اللاعبين لخوض غمار البطولة. وقال خلال المؤتمر الصحفي: «جئنا من أجل المنافسة على بطولة خليجي 24، وهي مهمة لجميع المنتخبات المشاركة، مشددا على أن جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد لمواجهة الكويت الصعبة».

وأضاف الشهري خلال المؤتمر الصحفي: «جميع زملائي اللاعبين على قدر المسؤولية، ونحن جاهزون لتطبيق تعليمات المدير الفني الفرنسي رينارد لتحقيق الانتصار».