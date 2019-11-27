شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات سهلة لـ«الكبار» في دور 32 بـ «الكأس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض) أسفرت قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدمة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال عن مواجهات سهلة للفرق الكبيرة، إذ جمعت الهلال بالجبلين، والنصر مع البكيرية، والأهلي ضد النجوم، والاتحاد أمام الصفا، والشباب مع الشعلة، فيما الوحدة سيلتقي الخليج، والتعاون مع العين، والاتفاق سيقابل الطائي، وأبها سيواجه العربي، ونجران سيلاقي الفتح، والأخدود مع أحد، وجدة مع الفيصلي، وضمك مع الجيل، والعدالة مع الروضة، والرائد سيقابل المجزل، والفيحاء مع الدرع.

أسفرت قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدمة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال عن مواجهات سهلة للفرق الكبيرة، إذ جمعت الهلال بالجبلين، والنصر مع البكيرية، والأهلي ضد النجوم، والاتحاد أمام الصفا، والشباب مع الشعلة، فيما الوحدة سيلتقي الخليج، والتعاون مع العين، والاتفاق سيقابل الطائي، وأبها سيواجه العربي، ونجران سيلاقي الفتح، والأخدود مع أحد، وجدة مع الفيصلي، وضمك مع الجيل، والعدالة مع الروضة، والرائد سيقابل المجزل، والفيحاء مع الدرع.

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