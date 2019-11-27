شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يهنئ الهلاليين بـ«الآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

هنأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز نادي الهلال، بمناسبة تحقيق فريق كرة القدم الأول بالنادي لكأس دوري أبطال آسيا، جاء ذلك في اتصال هاتفي برئيس النادي فهد بن سعد بن نافل.

وعبر الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، عن سروره وتهنئته لأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي والجهاز الفني والإداري واللاعبين، مشيداً بالعمل المميز الذي قامت به إدارة النادي، لتحقيق هذا المنجز الذي يأتي تجسيداً للدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لشباب الوطن لاعتلاء منصات التتويج في كافة المجالات، متمنيا لنادي الهلال مزيدا من التوفيق.

كما بارك أمير منطقة تبوك لكابتني الفريق الهلالي محمد الشلهوب وسلمان الفرج تحقيق اللقب الآسيوي والوصول للعالمية.

من جانبه، أعرب رئيس نادي الهلال فهد بن نافل عن شكره لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان على هذه التهنئة التي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي منه كأحد الرموز الرياضية المهمة في الوطن.