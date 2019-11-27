كريري صديق «دوري الأبطال»

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جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) بات مدير الكرة في نادي الهلال حاليا الدولي المعتزل سعود كريري أكثر لاعب سعودي حقق دوري أبطال آسيا بنسخته الجديدة كلاعب وإداري، وأكثر من خاض نهائيات كذلك أو تواجد فيها. وحقق كريري، الذي انتقل من القادسية للاتحاد برفقة زميله سعيد الودعاني في مطلع الألفية، دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين مع الاتحاد كلاعب عامي 2004 و2005، ثم حقق الوصافة مع العميد عندما خسر نهائي البطولة عام 2009 ضد بوهانج الكوري. وعاد كريري، الذي انتقل عام 2013 للهلال، ليحقق فضية دوري أبطال آسيا بعدما خسر النهائي ضد سيدني نهاية 2014، لينتقل بعدها بعامين للشباب ثم يعلن اعتزاله. وفي بداية الموسم الحالي عمل كريري مديرا للكرة في الزعيم، ونجح مع الفريق في تحقيق دوري أبطال آسيا، بعد أن استعصت البطولة على الأزرق مدة 19 عاما، رغم خوضه نهائيين في آخر 5 سنوات، ليكون أكثر لاعب سعودي حقق دوري الأبطال الآسيوي كلاعب وإداري.

بات مدير الكرة في نادي الهلال حاليا الدولي المعتزل سعود كريري أكثر لاعب سعودي حقق دوري أبطال آسيا بنسخته الجديدة كلاعب وإداري، وأكثر من خاض نهائيات كذلك أو تواجد فيها. وحقق كريري، الذي انتقل من القادسية للاتحاد برفقة زميله سعيد الودعاني في مطلع الألفية، دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين مع الاتحاد كلاعب عامي 2004 و2005، ثم حقق الوصافة مع العميد عندما خسر نهائي البطولة عام 2009 ضد بوهانج الكوري. وعاد كريري، الذي انتقل عام 2013 للهلال، ليحقق فضية دوري أبطال آسيا بعدما خسر النهائي ضد سيدني نهاية 2014، لينتقل بعدها بعامين للشباب ثم يعلن اعتزاله. وفي بداية الموسم الحالي عمل كريري مديرا للكرة في الزعيم، ونجح مع الفريق في تحقيق دوري أبطال آسيا، بعد أن استعصت البطولة على الأزرق مدة 19 عاما، رغم خوضه نهائيين في آخر 5 سنوات، ليكون أكثر لاعب سعودي حقق دوري الأبطال الآسيوي كلاعب وإداري.

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