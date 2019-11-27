شكرا لقرائتكم خبر عن المعيوف: الثالثة ثابتة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

فك حارس الهلال عبدالله المعيوف شفرة عقدة النهائيات التي لازمته مع الأهلي والهلال، بنجاحه بتحقيق البطولة للمرة الأولى في تاريخه والخروج بشباك نظيفة ذهابا وإيابا.

وكان المعيوف خاض أول نهائي له مع الأهلي عام 2012 ضد أولسان الكوري من مباراة واحدة، وانتهت حينها بثلاثية نظيفة للفريق الكوري.

وبعد أن انتقل للزعيم مطلع عام 2016، وصل مع الهلال الذي نشأ فيه في بداياته بالفئات السنية لنهائي آسيا نهاية عام 2017، لكنه تعادل ذهابا بالعاصمة الرياض بهدف لمثله، ثم خسر إيابا بهدف نظيف.

ورغم الانتقادات التي وجهت للمعيوف، إلا أنه خاض النهائي الثالث، وساعد فريقه بالحصول عليه بعد صيام استمر 19 عاما.