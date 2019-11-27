شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر السلة» ينشد «الصدارة الخليجية» عبر البحرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (الكويت) @okaz_onilne

يواجه المنتخب السعودي لكرة السلة نظيره البحريني اليوم (الأربعاء) في آخر مبارياته في الدور التمهيدي للبطولة الخليجية (16) لكرة السلة، التي تستضيفها الكويت. وفوز الأخضر يضعه في الصدارة ليواجه صاحب المركز الرابع، بينما خسارته تضعه في المركز الثاني، ويواجه صاحب المركز الثالث. والمنتخبان مرشحان لخطف اللقب.

المنتخب السعودي تكمن قوته تحت السلة بوجود محمد السويلم، ومحمد المرواني، ومصطفى هوساوي، والاختراقات بوجود مثنى المرواني، وفهد السالك، ومحمد الصقر، وخالد عبدالجبار. ويتميز الأخضر بوجود لاعبين بدلاء على مستوى جيد. ومنح مدرب منتخبنا علي السنحاني جميع اللاعبين فرصتهم، خصوصا أن مشوار البطولة طويل. ومنتخبنا الوطني مرشح بقوة للفوز إذا ما ظهر بمستواه المعروف رغم قوة المنتخب البحريني.

من جانبه، أكد رئيس بعثة المنتخب السعودي لكرة السلة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي العميد مصطفى القبلي أن المستوى الذي ظهر به منتخبنا الوطني أمام الإمارات وقطر يعتبر المستوى الحقيقي للأخضر، مؤكدا أن نجومنا يسعون لتحقيق اللقب.

وأشاد القبلي بالروح والحماس والانضباط لدى اللاعبين، بقيادة المدرب علي السنحاني، ومساعديه خلدون المولد، ويحيى المطوع، والإداري ناجي الصقر، والطبيب سليم بن الحبيب، مثمنا دعم ومتابعة رئيس اتحاد السلة عبدالرحمن المسعد، ورئيس لجنة المنتخبات الدكتور غسان طاشكندي، والمدير التنفيذي عبدالإله الشعيل.