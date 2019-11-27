شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يبدأ رحلة التحدّي في رالي «باها» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(جدة) @okaz_onilne

يشارك السائق السعودي النجم يزيد بن محمد الراجحي في رالي الرياض، الجولة الرابعة من بطولة السعودية للراليات، الذي سيقام بدءا من يوم غد (الخميس) حتى يوم (السبت) القادم، والمصنف في فئة الراليات الصحراوية القصيرة «باها»، إذ يتوجه البطل الراجحي لخوض هذه الجولة متمتعا بعزيمة قوية لمواصلة أدائه القوي الذي أظهره في الجولات السابقة، عندما أحرز الفوز في جولتي القصيم والعلا نيوم، وكما العادة سيشارك الراجحي في سيارة تويوتا «هايلوكس» رباعية الدفع، في حين سيجلس إلى جواره الملاح مايكل اور، وحازت البطولة على اهتمام كبير خلال الموسم الأول لها، ليس على المستوى المحلي وحسب، بل على المستوى العالمي، حيث بدأت في جذب نجوم عالميين، الأمر الذي يزيد من عزيمة الراجحي للتفوق على أرضه وبين جمهوره، فضلا عن كونها تأتي في إطار الاستعدادات الأخيرة قبيل رالي داكار 2020، الذي تستضيفه المملكة.

وقال الراجحي: «من المهم الوجود في هذه البطولة الوطنية، إذ علينا كسائقين سعوديين أن نبرزها أكثر وأكثر ونرفع من مستواها وتنافسياتها من خلال المشاركة الجدية والعالية، فضلا عن ذلك نقترب أكثر وأكثر من رالي داكار، والذي سيقام على أرض المملكة».

كما أشاد الراجحي بالجهود التي يبذلها الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والهيئة العامة للرياضة في تطوير وتنمية رياضة السيارات في المملكة خُصوصاً بين الشباب.