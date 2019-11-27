شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يغلي.. والجماهير تطالب بإقالة العطوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

تفجرت الأوضاع داخل نادي الاتفاق بعد خسارة الفريق الأول أمام نظيره الاتحاد 1-2 ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وألقت خسارة الفريق الاتفاقي بظلالها السيئة على أروقة النادي.

وشنت جماهير فارس الدهناء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوما لاذعا صوب مدرب الفريق خالد العطوي، واصفة إياه بأنه أحد الأسباب الرئيسية في تراجع نتائج الفريق، فيما استغرب عدد من الاتفاقيين صمت الإدارة وتجاهلها لردة فعل الجماهير الاتفاقية.

وأثار نزيف النقاط مخاوف الجماهير التي طالبت إدارة النادي بسرعة تصحيح مسار الفريق، خصوصا أنه تنتظره مواجهات صعبة خلال الجولات القادمة في الدوري، مبدية في الوقت نفسه استياءها الشديد من طريقة عمل المدرب العطوي، مبينة أن المدرب فشل في توظيف لاعبيه بالشكل الصحيح داخل المستطيل الأخضر على الرغم من تسلمه زمام الأمور قبل انطلاق الموسم الرياضي.

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وطالبت الجماهير الغاضبة إدارة النادي بسرعة تصحيح مسار الفريق، والعودة إلى سكة الانتصارات من جديد، خصوصا أن وضع الفريق الاتفاقي أصبح في مراكز الخطر، حيث يحتل المركز الـ13، برصيد 10 نقاط.

من جهته، أكد المدرب خالد العطوي أن فريقه قدم مباراة جيدة نوعا ما في مواجهة الاتحاد، مؤكدا أن حكم المباراة قسا على الفريق الاتفاقي بطرد اللاعب دوكارا بالبطاقة الحمراء.

وأضاف: «كان من المفترض أن يخرج الفريق بالتعادل على أقل تقدير، خصوصا في ظل تكافؤ مستوى الفريقين خلال المباراة، ولكن الحمد لله على كل حال، طوينا صفحة الاتحاد وسنفكر في المباريات القادمة».