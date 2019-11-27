شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تطير اليوم إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطير فجر اليوم ،الاربعاء، بعثة الزمالك، متجهة إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي في الجولة الاولي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها 30 نوفمبر الجاري.

تتجه بعثة الزمالك الي الكونغو عبر "الترانزيت" حيث ستتوجه البعثة من مطار القاهرة الدولى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ثم ستستقل طائرة أخرى من إثيوبيا إلى الكونغو.

ويحاول مسئولو الزمالك "لم شمل" الفريق مرة أخرى عقب الهزيمة من انبي بهدفين مقابل هدف في الدوري ، حيث يعقد مسئولو بعثة الفريق في الكونغو جلسات مع كبار الفريق لمحاولة تخطي الكبوة السريعة التي يعاني منها الفريق حتي لا يتأثر اللاعبون في مباراة مازيمبي.