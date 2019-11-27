بعثة الاسماعيلي تعود من الامارات بعد مباراتها مع الجزيرة...

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جدة - عمرو شويل تعود اليوم الأربعاء بعثة النادى الإسماعيلى للقاهرة برئاسة المستشار محمد الكلية قادمة من الإمارات بعد انتهاء مباراتها مع الجزيرة الإماراتى استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى.
كان الاسماعيلي قد فوزا ثمينا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما أمس ،الثلاثاء، باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية ، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل للا شىء فى لقاء الذهاب.
ويستعد الدراويش مباشرة لمواجهة الإتحاد السكندرى والمؤجلة من الاسبوع السادس لمسابقة الدوري والمقرر لها السبت المقبل على ستاد المكس بالأسكندرية.
ويستعيد الاسماعيلى فى مباراة الاتحاد السكندرى جهود الرباعى محمد صادق وإبراهيم أبو اليزيد ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامى الذين غابوا عن مواجهة بطل الامارات لعدم الجاهزية الفنية .
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