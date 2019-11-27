شكرا لقرائتكم طارق حامد وساسى وشيكا على رأس قائمة الزمالك المسافرة لمواجهة مازيمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني عن قائمة الفريق التي ستغادر القاهرة متوجهة إلى الكونغو الديمقراطية استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا والمقررة إقامتها السبت المقبل. وجاءت القائمة مكونة من اللاعبين: محمد عواد - محمد ابو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمي Advertisements محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حمدي النقاز - حازم امام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعه في خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو - محمد حسن - يوسف اوباما - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم في خط الوسط مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم.

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