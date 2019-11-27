طارق يحيى يعلن اليوم قائمة طلائع الجيش لمعسكر الفريق المغلق...

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جدة - عمرو شويل يعلن اليوم الاربعاء طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة ناديه التى تدخل معسكر مغلق بعد المران الأخير استعداداً لمواجهة الانتاج الحربى
ويستعد الطلائع لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الخامسة عصر غداً الخميس على استاد جهاز الرياضة العسكرى والمؤجلة من الأسبوع السادس للدورى
وتقاسم فريقا طنطا وطلائع الجيش نقاط مباراتهما بالدورى والمؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر فى سلم ترتيب الدورى برصيد ثلاث نقاط.
ومن المنتظر أن يعود ناصر منسى مهاجم الفريق لقائمة مباراة الانتاج بعد غيابه عن مباراة طنطا بسبب تواجده مع المنتخب الاولمبى الذى توج بطلا لكأس أفريقيا تحت 23 عاماً فضلا عن الصعود لأولمبياد طوكيو 2020.
وقاد ناصر منسي نجم المنتخب الأولمبى فريقه طلائع الجيش للفوز على إيروسبورت وديا مساء الأحد، برباعية دون رد، سجل اللاعب ثلاثة أهداف هاتريك فيما سجل احمد كابوريا الهدف الرابع من ركلة جزاء.
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