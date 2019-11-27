ويلهامسون: القحطاني لاعب عظيم.. وسهل مهمتي في الهلال

وصف السويدي كريستيان ويلهامسون، لاعب الهلال السابق، زميله ياسر القحطاني باللاعب العظيم، وذكر أنه كان يساعده كثيرا عندما كانا سويا في الهلال.

وقال ويلهامسون في اتصال هاتفي مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: ياسر القحطاني شخص عظيم، وكانت هناك بعض العقبات في اللغة، ساعدني ياسر وسهل من مهمتي لأنه كان يجيد اللغة الإنجليزية عندما تواجدت في الهلال، فخور بأنني لعبت معه.

وواصل: أتمنى له كل التوفيق في الفصل القادم من حياته، وأعتقد أنه حان الوقت ليجد شيئا مختلفا وأن ينظر إلى ماهية الحياة خارج ملعب كرة القدم.