شكرا لقرائتكم كلوب: وضع صلاح "غير مقلق".. يعيش حالة جيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أنه لا يشعر بالقلق إزاء حالة نجمه المصري محمد صلاح وذلك عشية المباراة المرتقبة أمام نابولي الإيطالي يوم الأربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة.

وغاب صلاح بسبب الإصابة في الكاحل عن فوز ليفربول الصعب بهدفين مقابل هدف على كريستال بالاس والذي عزز به صدارته للدوري الإنجليزي في رحلة البحث عن أول لقب دوري منذ 1990، وقال كلوب في المؤتمر الصحافي الخاص بلقاء ليفربول: محمد صلاح في حال جيدة، لا أشعر بأي قلق تجاهه.

ولم يشارك صلاح مع المنتخب المصري في المباراتين اللتين خاضهما بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا 2021، بسبب إصابة في الكاحل.