شكرا لقرائتكم خبر عن البت في شكوى مسافي 10 ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة التي اجتمعت أمس برئاسة المستشار سعيد الحوطي، حجز شكوى مسافي ضد نادي دبا الفجيرة إلى جلسة 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل
وطلبت اللجنة الاطلاع على شريط المباراة التي جمعت مسافي ودبا،وعلى اثرها طلب مسافي إعادتها بسبب خطأ في تبديل أحد لاعبيه من قبل الحكم. كما قررت اللجنة وقف التنفيذ في إلزام الجزيرة دفع 611 ألف درهم لعمر الصادقي وسيط اللاعب محمد عايض، إلى حين صدور قرار نهائي عن محكمة التحكيم الرياضي( كاس).
وقررت اللجنة إيقاف علي صنقور لاعب مصفوت 4 مباريات بالإضافة لغرامة 8 آلاف درهم لاعتدائه على لاعب من دبا الحصن بدون كرة، كما غرمت أحمد سلطان الكعبي مدير فريق مصفوت 4 آلاف درهم للتلفظ تجاه الحكم.
وتم تغريم نادي دبا الحصن 9 آلاف درهم لحصول لاعبيه على 6 إنذارات، وإيقاف عبد الله الكعبي لاعب العربي 4 مباريات وتغريمه 8 آلاف درهم للاعتداء على لاعب من الحمرية بدون كرة.
وقررت اللجنة إيقاف خليفة الحوسني لاعب فريق العين 19 سنة مباراتين وتغريمه ألفي درهم للتلفظ بألفاظ بذيئة تجاه زميله خلال مباراة العين والإمارات، كما تم تغريم نادي الإمارات 10 آلاف درهم لتلفظ جماهيره ونزولها أرض الملعب.
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