فوز مثير بـ«هاتريك» لمبخوت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد علي مبخوت منتخب الإمارات الوطني إلى فوز كبير على نظيره اليمني 3-صفر، بتسجيله «هاتريك»، أمس، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى لكأس الخليج الرابعة والعشرين لكرة القدم (خليجي 24).

وتألق علي مبخوت بشكل لافت، وسجل ثلاثة أهداف، ليرفع رصيده في بطولات كأس الخليج إلى 11 هدفاً، ويصبح الهداف التاريخي لـ «الأبيض» بعدما تخطى رقم الهداف السابق في البطولة فهد خميس صاحب الـ 10 أهداف.

وبدأ منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمت محمد الشامسي في حراسة المرمى، وخليفة الحمادي وحمدان الكمالي ويوسف جابر ومحمد برغش في الدفاع، وطارق أحمد وعبدالله رمضان وجاسم يعقوب وخلفان مبارك وبندر الأحبابي في الوسط، وعلي مبخوت في الهجوم.

وافتتح منتخبنا التسجيل في الدقيقة الـ 21 عبر رأسية من مبخوت إثر تمريرة من الأحبابي، ثم أضاف مهاجم الجزيرة الهدف الثاني إثر عرضية من النشيط الأحبابي إلى خلفان مبارك الذي سددها، وارتدت من أحد مدافعي اليمن إلى مبخوت الذي أعادها في الشباك (38)، وبصم مبخوت على «الهاتريك» في الدقيقة الـ 54 بهدف من مجهود فردي رائع .

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ، فاز المنتخب العراقي على نظيره القطري 2-1، سجل هدفي «أسود الرافدين» محمد قاسم ماجد (18 و27) وعبد العزيز حاتم هدف «العنابي».