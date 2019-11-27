الشرطة العراقي يهزم نواذيبو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تأهل فريق الشرطة العراقي، إلى دور الثمانية في كأس محمد السادس للأندية العربية بعد فوزه الكبير على ضيفه فريق نواذيبو الموريتاني 5-صفر في إياب الدور 16 من المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت قبل أسبوعين في نواكشوط بفوز الشرطة بهدف واحد دون مقابل.

وفرض فريق الشرطة، هيمنته شبه التامة على المباراة وأنهى شوطها الأول بتقدمه بأربعة أهداف تناوب على تسجيلها اللاعبون علي فائز ونبيل صباح وأمجد عطوان «هدفين». وفي الشوط الثاني عاد اللاعب نبيل صباح ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة غضب مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم السلوفيني ستريشكو كاتانيتش بسبب عدم قيام مدرب الشرطة الصربي إلكسندر إليتش، بإخراج بعض لاعبي فريقه ممن يتواجدون مع المنتخب العراقي بعد نهاية الشوط الأول الذي شهد ضمان نتيجة المباراة.

وقد غادر كاتانيتش ملعب المباراة بعد أن أخلف مدرب الشرطة بوعده.