دمج جائزة فاطمة بنت مبارك والمؤتمر الدولي لرياضة المرأة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تنظم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ومجلس أبوظبي الرياضي جائزة فاطمة بنت مبارك الرياضية والنسخة الخامسة من المؤتمر الدولي لرياضة المرأة خلال الفترة من 13 وحتى 17 نوفمبر 2020، وتستضيف أبوظبي خلال الحدث 5 أيام من الفعاليات والأنشطة والمبادرات التعليمية الرائدة بمشاركة رموز رياضية وقادة في المجال ونماذج تجسد القدوة في عالم الرياضة على المستوى العالمي، كما تم مناقشة مستقبل الرياضة النسائية وتعزيز حضورها والترويج لها بصورة فعالة.

أشادت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات بالدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وقالت: «يشهد شهر نوفمبر المقبل أسبوعاً لا ينسى في تاريخ رياضة المرأة بالإمارات من خلال دمج حدثين كلاهما غاية في الأهمية، إلى جانب الأنشطة المجتمعية والتعليمية الأخرى، ومثل هذه الأحداث والفعاليات تعكس الدور المهم الذي تقوم به أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والمهام التي تنجزها، حيث تقف رياضة المرأة على أعتاب حقبة جديدة، خاصة أن العام الماضي شهد خطوات كبيرة للأمام، والآن هناك تفاؤل كبير بالمستقبل، وفي نوفمبر المقبل سوف يكون هناك تجمع من قادة العالم للاحتفال بالنجاح، والأهم بالطبع هو مواصلة التطور والتقدم، والتعامل بطريقة ناجحة مع كافة القضايا التي تخص الرياضة النسائية».

وحصل المؤتمر الرائد الذي يقام كل عامين ICSW

على اعتراف دولي باعتباره فريداً من نوعه، فضلاً على أنه يعزز رؤية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ويعزز دورها في غرس قيمة الرياضة في الثقافة الإماراتية، ومناقشة قضايا الرياضة النسائية ودراسة كل المعوقات وتقديم حلول استثنائية لتقديم مزيد من النجاحات على المستويات كافة.

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ويتم تنظيم وتقديم جائزة فاطمة بنت مبارك الرياضية كل 4 أعوام، وتستهدف الجائزة المؤسسات والاتحادات الرياضية عبر 4 فئات هي: التغطية الإعلامية المميزة، المواهب الرياضية «صغار وكبار»، أفضل مبادرة إبداعية رياضية، وفئة البحوث التطويرية للرياضة النسائية.

وتحتفي الجائزة بشخصية العام الرياضية على مستويين هما: الشخصية الرياضية للعام على مستوى العالم، والشخصية الرياضية للعام على مستوى الوطن العربي.

ويعد المؤتمر الدولي لرياضة المرأة وجائزة فاطمة بنت مبارك الرياضية من مبادرات أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والتي تم إنشاؤها من أجل دعم الرؤية الاستراتيجية للشيخة فاطمة بنت مبارك، والتي تتمثل في تمهيد الطريق للمشاركة في مجال الرياضة، وتطمح الأكاديمية إلى المساعدة في تغيير السلوكيات الاجتماعية الأساسية بين النساء في الإمارات، وتشجيع تنظيم الأنشطة الرياضية في العاصمة أبوظبي، كما تسعى الأكاديمية من خلال المؤتمرات التي تنظمها إثراء رياضة المرأة بالدولة وتطمح الأكاديمية لتعزيز حضور أبوظبي على خريطة الرياضة النسائية العالمية، وجعل العاصمة مركزاً دولياً للنهوض برياضة المرأة.

وأشاد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة النسائية من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مثنياً على دعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، وقال: «حرصت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في تغيير مفهوم الرياضة ليصبح أسلوب حياة لدى الفتيات والسيدات، وذلك عبر تنظيم الفعاليات وتشجيع المرأة على المشاركة في مختلف الأحداث»، وأوضح أن المؤتمر الدولي لرياضة المرأة يمثل فرصة استثنائية للوقوف على التجارب العالمية والاستفادة منها لتحقيق الأهداف المنشودة كما أن جائزة الشيخة فاطمة تعتبر علامة فارقة في تاريخ الرياضة النسائية لدورها الكبير في تعزيز مكانة المرأة».