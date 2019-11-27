المازمي : فترة التوقف إيجابية ومفيدة للشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أكد علي محمد المازمي إداري فريق الشارقة اكتمال شفاء مهاجم الفريق ومحترفه ريكاردو جوميز من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده جزر الرأس الأخضر مؤخراً، وأنه سيكون جاهزاً من الناحية البدنية للمشاركة في أي مباراة قادمة.

وأضاف أن سيف راشد هو الوحيد الذي مازال يعاني الإصابة ويواصل العلاج في عيادة النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وكشف أن ريان منديز لا يعاني أي إصابة وأن الجهاز الفني لم يشركه أمام الفجيرة بعدما فضل منحه المزيد من الراحة، مؤكداً أنه بخير ويشارك في التدريبات بصفة يومية.

وأبدى المازمي سعادته بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الخليج العربي، وقال إن «الملك» حقق مكاسب عديدة من خلال إشراك أكبر عدد من اللاعبين خصوصاً البدلاء مما كان له الأثر الإيجابي في مسيرة الفريق، وأكد أن جميع اللاعبين كانوا عند حسن الظن بهم في اللقاء الأخير أمام الفجيرة (5-1) ورغم أن المباراة كانت وفق حسابات معقدة إلا أن الشارقة تعامل معها بتركيز عال وخرج بالنتيجة التي يريدها.

وفي ما يتعلق بتأثير فترة التوقف على فريق الشارقة المنفرد بصدارة دوري الخليج العربي قال: تعتبر فترة التوقف إيجابية للفريق وهي ستسهم في مساعدة الجهاز الفني لتجهيز الفريق بصورة أكبر ولاسيما أنه كان في حاجة إلى الراحة خصوصاً أن هذه الفترة شهدت عودة المصابين إلى التدريبات. وكشف أن «الملك» سيلعب مباراة ودية مع فريق نادي الكويت الكويتي غداً الخميس.